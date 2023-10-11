В Одессе переименование готовится в трех районах, кроме Киевского.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Так, начиная с 10 по 31 октября 2023 года в жители Одессы могут принять участие в электронном опросе относительно переименования улиц в двух районах города.
Сообщается, что голосование будет проводиться на вебпортале Одесского горсовета в спецсервисе под названием "Общественное обсуждение".
Для того чтобы принять участие в опросе, нужно зарегистрироваться на вебпортале и выбрать вариант переименования объектов топонимики Одессы.
Известно, что ответить можно "Да" или "Нет".
Кроме того, стоит отметить, чтобы провести процедуру электронного опроса – будет создан личный онлайн-кабинет.
В кабинете нужно будет указать дату рождения, адрес места жительства, электронный адрес и номер телефона.
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