В Украине продолжается мобилизация и мужчины будут в дальнейшем получать повестки из военкоматов.

Кого могут мобилизоватьв декабре по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, мобилизовать могут военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Однако если мужчина в возрасте от 18 до 27 лет не был на срочной службе, его принудительно отправить на фронт не имеют права.

Повестку в декабре могут получить следующие категории:

пригодные и ограниченно пригодные от 27 до 60 лет, с опытом военной службы или без;

пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в вузе или военной кафедре;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 60 лет – по контракту;

мужчины до 60 лет, снятые с военного учета;

мужчины от 18 до 60 лет, снятые с военного учета и не имеющие права на отсрочку и не совершивших тяжких преступлений.

Следует добавить, что в ноябре депутаты внесли законопроект, предусматривающий возможность мобилизовать 30% от каждого подразделения правоохранительных органов на период до 6 месяцев. Эти предложения учитывают возможность ротации среди военнослужащих, которые были призваны во время мобилизации. Указано, что проект закона еще не получил окончательного одобрения.

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