29 ноября на 75-м году жизни скончалась известная художница из Одессы Алла Крикун. Об этом 8 декабря сообщение в департаменте культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского городского совета.

Алла Крикун родилась 19 апреля 1948 года в селе Ставково Одесской области. В течение своей жизни она работала декоратором в Одесском ТЮЗе, Украинском драматическом театре, а также была заведующей постановочной частью в Одесском кукольном театре. Ее творческая деятельность включала 17 персональных выставок и участие в художественных выставках, которые проводились в Украине, Франции и Аргентине.

Работы художника можно найти в одесских художественном и литературном музеях, в музее личных коллекций Блещунова, а также во Франции – в Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. Их владельцами являются галереи и частные коллекционеры в Украине, США, Израиле, Австралии, Франции и Италии.

"Творчество Аллы Крикун является неотъемлемой частью одесского андеграунда, у истоков которого стояли легендарные художники Иван Хрущ и Станислав Сычев. По мнению многих искусствоведов, Алла Крикун привнесла в одесский андеграунд какую-то украинскую ноту, демонстрируя в своих работах национальные мотивы, неповторимый колорит родных степей, черты народного фольклора. Светлая память!", — говорится в сообщении.

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