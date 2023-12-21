По словам военнослужащей, студенты пытаются противостоять преподавательнице, однако жалоба в деканат не действует.

Преподаватель кафедры общей практики, физической реабилитации и спортивной медицины Ивано-Франковского медицинского университета обучает студентов лечить грязями, парафином и "российским куполом". В частности, он рекомендует изучать литературу 1984 года. Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил свою реакцию на эту ситуацию, а в университете начали служебное расследование.

Информацию об этом рассказала руководительница благотворительного фонда "Свои" и военнослужащая Леся Литвинова. Она обратилась к Ляшке, задавая вопрос, почему студентам следует изучать устаревшие советские подходы, и почему те, кто отказывается соглашаться с этим, рискуют не сдать сессию.

"Почему те студенты, которые потом придут работать в те же реабилитационные центры, должны изучать лечебные свойства парафина, грязей и остальные сомнительные советские достояния? Почему преподаватель позволяет рассказывать, что в Советском Союзе такие учреждения были на каждом шагу, а Украина их развалила? Почему весь этот замечательный план обучения утвержден? Почему те студенты, которые отказываются учить темы "Русская баня" и "Водо и электролечение", рискуют не сдать сессию?", - указывает Литвинова.

Литвинова также отметила, что в кабинете лекторки вуза висит диплом от союза российских гатроэнтерологов, датированный 2015 годом. По словам военнослужащей, студенты пытаются выступить против преподавательницы, однако их жалобы не поступают в деканат. Литвинова также удивляется, почему декан работает в учебном заведении, если он одобряет такой учебный план.

Министр здравоохранения ответил благотворительнице и отметил, что будет пытаться внести изменения в подходы к реабилитационной помощи. Университет почти сразу отреагировал на ситуацию, начав служебное расследование, которое продлится до 22 декабря.

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