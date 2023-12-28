В Одессе в начале декабря изменились цены на мясо и сало. Стало известно, где самые низкие цены на продукты.

За год стоимость пищевых продуктов в Украине постепенно выросла. Особенно существенные изменения наблюдались в ценовой динамике мяса. Жирналисты показали, какие цены сейчас наблюдаются на мясо в Одессе.

Привоз – невероятно низкие цены на некоторые продукты. Что касается цены на мясо, то они минимально отличаются.

Цены на мясо говядины и телятины:

Задняя часть – 220-240 гривен;

Телячая шея – 170-180 гривен;

Ребра – 120-130 гривен;

Антрекот - 170 гривен;

Соленое сало - 140-260 гривен.

Цены на мясо свинины:

Задняя часть – 180-190 гривен;

Шея - 220-240 гривен;

Лопатка - 150-160 гривен;

Ребра – 180-200 гривен;

Сало - 100-190 гривен.

Одесский Новый базар, особенно в субботу, привлекает покупателей своим разнообразием. Цены на мясо на базаре следующие:

Мясо говядины и телятины:

Задняя часть – 220-250 гривен;

Лопатка - 220-240 гривен;

Шея - 180-220 гривен;

Ребра – 130-150 гривен.

Мясо свинины:

Задняя часть – 180-240 гривен;

Шея - 250-270 гривен;

Лопатка - 150-220 гривен;

Ребра – 180-190 гривен;

Несоленое сало - 90-200 гривен;

Соленое сало - 160-260 гривен.

Базарчик в Аркадии показывает следующие цены:

Цены на мясо:

Говядина задок - 250 гривен.

Цены на мясо свинины:

Биток - 250 гривен;

Задняя часть – 190-250 гривен;

Шея - 260 гривен;

Лопатка - 180 гривен;

Ребра – 170 гривен;

Нога – 100 гривен;

Соленое сало - 250 гривен.

Киевский - огромный выбор и разумные цены. В первые дни декабря на Киевском рынке было почти все, что можно себе представить, только делай выбор, чего вкусненько хочется.

Цены на мясо говядины и телятины:

Задняя часть – 210-260 гривен;

Телячая шея - 190-200 гривен;

Ребра – 150-170 гривен;

Антрекот – 190 гривен.

Цены на мясо свинины:

Задняя часть – 200-210 гривен;

Шея - 260 гривен;

Лопатка - 180-200 гривен;

Ребра – 180-220 гривен;

Сало свежее – 140-200 гривен;

Сало соленое – 230-260 гривен.

Южный - огромный выбор мяса и самые интересные цены. Что касается мяса, рыбы и молочной продукции, на этом рынке выбор всегда велик и цены интересны.

Цены на мясо говядины и телятины:

Задняя часть – 200-240 гривен;

Телячая шея - 160-180 гривен;

Ребра – 140-160 гривен;

Антрекот - 170-210 гривен.

Цены на мясо свинины:

Задняя часть - 190-220 гривен;

Шея - 260-280 гривен;

Лопатка - 190-210 гривен;

Ребра – 180-220 гривен.

Источник: Одесская жизнь

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