В Одесской области 13 октября вечером родители сообщили правоохранителям об исчезновении своей 12-летней дочери и ее друга. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, получив подробное описание происшествия, полицейские отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 приступили к оперативному поиску подростков.

В ходе расследования установлено, что живущие рядом дети ранее уже несколько раз убегали от дома. В этот раз поводом для исчезновения стала семейная ссора с родителями. Имея при себе теплые вещи и одеяло, дети отправились в городскую поездку.

Полицейские обнаружили, что это не первый случай подобного исчезновения. Несмотря на неоднократные побеги юноши, к правоохранителям его родители ни разу не обращались, а искали сына своими силами.

Во время длительных поисков дети были найдены на территории местного автовокзала на следующее утро. Благодаря бережному расследованию полицейских, подростки не пострадали. Сначала дети испугались правоохранителей и пытались скрыться, но потом рассказали, что не вернулись домой из-за конфликта с родителями, которые иногда прибегают к физическому насилию.

Семья девочки находится под наблюдением социальных служб и находится на профилактическом учете. Семья юноши не имеет схожих проблем и не находится под наблюдением социальных служб.

Правоохранители рассматривают возможность привлечения родителей девочки к административной ответственности за неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей.

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