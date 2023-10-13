В ходе следствия была установлена его вина и предоставлены необходимые доказательства.

В Одесской области осудили мужчину, который распространял данные о передвижении ВСУ в регионе. Об этом подробнее сообщили в СБУ в Одесской области. В марте этого года мужчину разоблачили в совершении преступления.

В ходе следствия установлено, что он создал фотографии и видеозаписи передвижения колонн украинской военной техники и поделился ими со своим знакомым.

Во время обыска в помещении мужчины стражи порядка обнаружили мобильный телефон, которым он делал фото и видеозаписи движения украинских войск. В суде следователи Службы безопасности Украины доказали его вину, и мужчину приговорили к пяти годам заключения по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Следует также напомнить о другом слуховом заседании, которое состоялось над одесситом. Сокальский районный суд Львовской области признал виновным в самовольном уходе из воинской части без уважительных причин жителя Вилкового Одесской области.

Несмотря на то, что Защитник признал свою вину полностью, искренне раскаялся и просил не налагать на него суровое наказание, суд решил, что он должен быть наказан лишением свободы.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного правонарушения по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (неявку вовремя на службу после отпуска без веских причин, в условиях военного положения) и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.