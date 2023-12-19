Цены на рынке в Одессе и области, сколько придется заплатить за овощи, в канун Нового года.

Жителям Одессы и области рассказали о ценах на овощах накануне Нового года.

Журналисты решили узнать сколько придется отдать за килограмм лука, капусты и не только на базарах Одессы и области.

Цены на овощи в Одессе: за килограмм картофеля придется заплатить 10-23 гривен, за лук — 15-30 гривен, помидоры стоят 60-120 гривен.

Также известны цены на такие овощи в Одессе:

свекла - 20-30 гривен;

кабачки - 45-70 гривен;

огурцы - 75-100 гривен;

за сладкий перец придется заплатить 20-85 гривен;

баклажаны - 20-65 гривен;

капуста - 20-30 гривен;

чеснок — 90-150 гривен;

морковь — 15-25 гривен;

зелень в пучках стоит от 10 гривен.

Источник: odessa-life.

Напомним, недавно в Министерстве аграрной политики и продовольствия спрогнозировали, какие могут быть цены на овощи так называемого "борщового набора".

По прогнозам Министерства аграрной политики в этом сезоне ожидается определенный рост цен на классические составляющие "борщового набора", однако повышение будет не слишком существенно.

Резкого роста стоимости картофеля, моркови, свеклы, лука, капусты не будет.

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Напомним, Украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.