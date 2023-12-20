В первых числах декабря подготовили обзор цен на продукты, сделав небольшой обход рынков в Одессе и области. Молоко сырье в Украине продолжает дорожать. Местные журналисты показали цены на молочную продукцию в Одессе.
Несмотря на прошедший Привозом снежный ураган, рынок остался чистым, а цены на некоторые продукты остаются актуальными.
- Яйца (десяток) – 40-85 гривен;
- Бринза - 150-200 гривен;
- Сыр – 80-110 гривен.
На Киевском рынке цены на молочные продукты составляют:
- Яйца (десяток) – 60-85 гривен;
- Бринза - 180-260 гривен;
- Сыр – 100-150 гривен.
На Южном рынке в Одессе цены на те же продукты составляют:
- Яйца (десяток) – 60-85 гривен;
- Бринза - 200 гривен;
- Сыр – 110-150 гривен.
Арцизский рынок предлагает следующие цены:
- Яйца (десяток) – 60 гривен;
- Бринза - 200 гривен;
- Сыр – 100-130 гривен.
Тарутинский рынок имеет следующие цены:
- Яйца (десяток) – 55-65 гривен;
- Бринза – 180 гривен;
- Сыр – 100 гривен.
Ренские жители наблюдают за ценами в разных местах:
- Яйца (десяток) – 53-60 гривен;
- Бринза - 170-240 гривен;
- Сыр – 120-170 гривен.
Любашевецкий рынок предлагает:
- Сметана - 140 гривен;
- Сыр – 140 гривен;
- Молоко – 20-30 гривен.
Балтский рынок определяется следующими ценами:
- Яйца (десяток) – 75-80 гривен;
- Бринза - 180-200 гривен;
- Сыр – 120-130 гривен.
Источник: Одесская жизнь
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