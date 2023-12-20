За год стоимость пищевых продуктов в Украине постепенно росла. Больше всего взлетели в цене мясо и молочные продукты.

В первых числах декабря подготовили обзор цен на продукты, сделав небольшой обход рынков в Одессе и области. Молоко сырье в Украине продолжает дорожать. Местные журналисты показали цены на молочную продукцию в Одессе.

Несмотря на прошедший Привозом снежный ураган, рынок остался чистым, а цены на некоторые продукты остаются актуальными.

Яйца (десяток) – 40-85 гривен;

Бринза - 150-200 гривен;

Сыр – 80-110 гривен.

На Киевском рынке цены на молочные продукты составляют:

Яйца (десяток) – 60-85 гривен;

Бринза - 180-260 гривен;

Сыр – 100-150 гривен.

На Южном рынке в Одессе цены на те же продукты составляют:

Яйца (десяток) – 60-85 гривен;

Бринза - 200 гривен;

Сыр – 110-150 гривен.

Арцизский рынок предлагает следующие цены:

Яйца (десяток) – 60 гривен;

Бринза - 200 гривен;

Сыр – 100-130 гривен.

Тарутинский рынок имеет следующие цены:

Яйца (десяток) – 55-65 гривен;

Бринза – 180 гривен;

Сыр – 100 гривен.

Ренские жители наблюдают за ценами в разных местах:

Яйца (десяток) – 53-60 гривен;

Бринза - 170-240 гривен;

Сыр – 120-170 гривен.

Любашевецкий рынок предлагает:

Сметана - 140 гривен;

Сыр – 140 гривен;

Молоко – 20-30 гривен.

Балтский рынок определяется следующими ценами:

Яйца (десяток) – 75-80 гривен;

Бринза - 180-200 гривен;

Сыр – 120-130 гривен.

Источник: Одесская жизнь

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