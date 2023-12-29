Художник и писатель Александр Закерничный во время защиты Украины от российской армии. Об этом сообщили друзья творца в социальных сетях.

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"Сегодня узнала, что 4 августа во время артобстрела погиб мой друг, доброволец Александр Закерничный... Как же больно терять на войне близких. Мы познакомились совсем недавно, уже на войне, у меня есть твоя книга, есть те замечательные талантливые истории, которые ты писал ... и ты навсегда останешься в моем сердце...", - рассказала подруга.

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"Саша Александр Закерничный, это человек, который в то же время легко охарактеризован, он многогранен, ярок, сложен, неординарен, талантлив, позитивен, упорен, щедр, гостеприим, любящий, настоящий, неудобный, резкий, честный, откровенный. Из перечисленного понятно, что не так-то просто его охарактеризовать. Для меня он был гениальным человеком, и может потому и чувствовал себя одиноким человеком, по крайней мере мне так казалось", - добавил еще один друг.

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"Писатель, настоящий Одессит и человечище! Он писал с юмором про войну. Даже о самых сложных моментах. Александр Закерничный, вечная слава герою", - добавил еще один знакомый.

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