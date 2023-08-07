Согласно санкции указанной статьи, злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа или же решетка.

В Одессе полицейские успешно установили, что злоумышленник обманывал женщин, обещая выполнить услуги ремонта и обслуживания сантехнического оборудования, а также отключение квартир от центрального отопления и оформление разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Женщины сами пригласили "мастера", ведь когда-то мужчина работал в районной жилищно-коммунальной организации. Женщины доверились "сантехнике" и передали ему более 40 тысяч гривен за будущие услуги.

Однако злоумышленник не выполнил свои обещания и скрылся с деньгами. Потерпевшие, став жертвами мошенника, обратились в полицию, что привело к расследованию согласно части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования полиция собрала достаточно доказательств и разыскала злоумышленника. Оказалось, что он разместил полученные денежные средства на счету одной из букмекерских компаний. Правоохранители выдвинули обвинение фигуранту за мошенничество и завладение чужим имуществом путем обмана, которое он уже совершил не впервые.

Согласно санкции указанной статьи, злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от 51 000 до 68 000 гривен или исправительных работ сроком от одного до двух лет, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе шторм унес жизни отдыхающих на пляже, подростков "смыла" волна.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину, "наказали".