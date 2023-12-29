Защитник Станислав Кипоть из Черноморская погиб в боях за независимость Украины

В Черноморске прощаются с защитником Станиславом Киптем, который погиб в боях за Украину. Об этом сообщил сослуживец бойца Сергей Шпак.

"Брат, я буду скучать по тебе! Ты всегда был моей опорой и поддержкой в эти бурные времена. Но проклятые москали-пидарасы забрали тебя от нас. Ты был настоящим другом и собратьем. До встречи. Отомстим за тебя. Честь", - написал сослуживец.

Также прокомментировал смерть защитника друг Юрий Тарасенко. Он разместил свою запись на страничке Станислава.

"Друг, не могу поверить что это не страшный сон. Герои не умирают! Сколько всего вспомнилось сегодня, очень грустно это все в прошлом", - отметил друг.

Украинцы в комментариях выразили свое сочувствие:

"Низкий поклон!!! Но Царство небесное, Герой!",

"Какой кошмар!!! Очень сочувствую",

"Лучший кого я встречал на этой войне, и до сих пор горел мечтой работать под твоим командованием. Не успел. Мы потеряли настоящего воина",

"Нет слов... Очень грустно, что тебя уже нет. Ты был хорошим человеком и другом, вечная память",

"Друг, сосед, побратим отомстим!!!! Слава Герою!!!! Вечная Память!!!",

"Вечная память. Стас, ты был хорошим человеком! Почивай с миром".

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