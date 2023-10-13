В Одесской области четырехлетняя девочка решила самостоятельно, без сопровождения взрослых, пойти к маме на работу.

Так, четырехлетняя девочка в Одесской области оказалась одна на многолюдной улице.

Как сообщила полиция Одесской области, мать ребенка находилась на работе, четырехлетняя дочь решила пойти на ее поиски и оказалась одна на улице.

Неравнодушные местные жители увидели ребенка без взрослых на улице и сообщили об этом в полицию.

К счастью, девочка знала и рассказала полицейским, где находится ее дом, и рассказала, что хотела навестить мать на работе.

Мать ребенка оперативно нашли, женщина объяснила, что воспитывает дочь сама, но якобы попросила присмотреть за малышами владельца нанимающего жилья.

Однако мужчина категорически отрицал такое заявление.

Полицейские провели с мамой ребенка профилактическую беседу, кроме того, в отношении женщины были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Правонарушение карается предупреждением или штрафом от 850 до 1700 гривен.

В полиция поблагодарили неравнодушных жителей Подольска, которые сообщили малышам без взрослых правоохранителям, это помогло предотвратить возможные негативные последствия.

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