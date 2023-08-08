ТЦК призвал на службу 29-летнего мужчину с эпилепсией. Мобилизированный скончался в первую ночь службы на территории части. В больнице говорят несколько другое.

Всплыли новые детали скандала из-за смерти мобилизованного с инвалидностью в Одесской области. Руководитель Ширяевской ЦРБ, Валерий Бень, сообщил новые детали, ссылаясь на разъяснения главы военно-врачебной комиссии.

Согласно медицинскому свидетельству о смерти, 29-летний житель Одесщины скончался из-за отека головного мозга. Также, в Ширяевской центральной районной больнице утверждают, что согласно их данным, умерший Борис Глушак не был зарегистрирован у врача-психиатра, нарколога или невролога и отсутствуют данные о его инвалидности или инвалидности с детства.

"Сведений об инвалидности или хронических заболеваниях с детства нет. Откуда вообще информация об инвалидности - мне неизвестно. Возможно, люди самостоятельно предположили, что у него была инвалидность. В нашей больнице об этом нет никаких данных", - заявил Валерий Бень .

По его словам, по информации, которой он владеет, 29-летний мобилизованный потерял сознание утром и скончался вечером.

Напомним, что активисты тем временем утверждают, что этот мужчина был мобилизован, несмотря на его инвалидность, и скончался из-за эпилептического приступа.

"Семья не писала заявлений. Люди запуганы, боятся", – заявлял одесский активист Демьян Ганул.

Обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи жителю поселка Ширяево сейчас проверяются Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона.

Источник: ТСН.

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