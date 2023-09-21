В Одессе было сообщено о подозрении военнослужащему Одесского военкомата.

Под руководством прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона было представлено обвинение военнослужащему Одесского регионального территориального центра коммуникаций и специальных подразделений. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в конце июня 2023 года этот военком требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США от гражданки.

За эти средства обещал "помочь" в решении вопроса о переводе ее племянника, который был активным военнослужащим, в другое небоевое подразделение. Он также обещал помочь признать племянника непригодным для военной службы и получить его увольнение.

Решается вопрос о применении меры пресечения к этому военнослужащему.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области с оперативным сопровождением Управления специальных расследований полиции в Одесской области Департамента специальных расследований Национальной полиции Украины.

Согласно Конституции Украины, статьей 62, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет установлена ​​в законном порядке и не будет вынесен обвинительный приговор суда.

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