Руководству нейрохирургическим отделением и врачу нейрохирургу одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы было объявлено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерных льгот. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным расследования, медицинский персонал настаивал на получении 1200 долларов США от безысходного переселенца из Сумщины, нуждавшегося в оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночных грыж и послеоперационному лечению.

В ситуации, когда пациенту была немедленно необходима операция, ему пришлось согласиться на условия медицинского персонала. После приема первой части неправомерной выгоды они были разоблачены и раскрыты.

В ходе обысков в их служебных кабинетах было найдено более 230 000 долларов США, 5 000 евро и практически 450 000 гривен, в том числе средства, полученные за проведенную операцию. Сейчас рассматривается вопрос о применении мер предосторожности.

Предварительное следствие по уголовному производству проводят следователи ОП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области с участием сотрудников УСБУ в Одесской области.

Подчеркиваем, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным совершение преступления и не подлежит уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным решением суда.

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