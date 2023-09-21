Специализированная экологическая прокуратура подала ходатайство в суд на одессита, который нанес такой оргомный ущерб.

Чиновнику филиала "Ананьевское лесное хозяйство" Государственного предприятия "Леса Украины" предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий. В пресс-службе Офса генерального прокурора сообщили, в чем состоит преступление одесского чиновника.

По информации Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры, в 2023 году это должностное лицо незаконно выдало лесорубные билеты для выполнения лесорубных работ на территории Национального природного парка "Куяльницкий", который является объектом природно-заповедного фонда. Эти разрешения были выданы без соответствующего соблюдения законодательных норм.

В результате этих действий на территории лесничества, входящего в состав филиала "Ананьевское лесное хозяйство", было вырублено более 500 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в сумму 79 миллионов гривен.

Специализированная экологическая прокуратура подала ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности для этого должностного лица. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Замечание следует сделать, что в июле и августе 2023 по искам Одесской областной прокуратуры суд отменил вышеупомянутые лесорубные билеты и прекратил рубку, которая планировалась до конца 2023 года.

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