В Одесской области на женщину упала корова, которую сбил водитель BMW.

В Одесской области водитель автомобиля BMW-X5 сбил корову - она упала на женщину, которая гнала стадо.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Сообщается, что вечером 22 сентября водитель сбил одну из коров, находящихся на проезжей части улицы.

Животное придавило весом женщину, она не сразу поняла, что пострадала, только несколько часов ей стало плохо.

Медики "скорой" госпитализировали ее в больницу. У пострадавшей перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга и телесные повреждения.

Водителем, который устроил ДТП оказался 61-летний житель Балты.

Мужчина объяснил, что уехал с места происшествия после того, как женщина его заверила, что не пострадала.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль поместили на арестплощадку, также назначены экспертизы, а том числе проверка водителя на состояние алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, как мужчина намеренно "протянул" полицейского на капоте около 2 км: суд вынес приговор.

Сообщается, что происшествие произошло возле магазина в селе Глинск Ровенского района.

Тогда стражи порядка приехали в деревню, чтобы изъять Land Rover с древесиной неизвестного происхождения.

Злоумышленник для того чтобы помешать полицейским, сел за руль джипа и наехал на полицейского, тот оказался на капоте.

Суд признал мужчину виновным в нарушении двух статей УК. Однако от отбывания наказания в тюрьме его освободили и назначили два года испытательного срока.

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