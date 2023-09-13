52-летняя предпринимательница наплевала на законодательство и теперь ей грозит тюрьма.

Полиция в Одессе отправила местную жительницу на скамью подсудимых за незаконное расширение своего ресторана. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до четырех лет, сообщило Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 52-летняя предпринимательница на земельном участке площадью более 100 квадратных разместила ресторан. Этот земельный участок принадлежит местной общине.

Досудебное расследование показало, что несколько лет назад женщина имела право временного использования указанного места для летней площадки, но срок действия договора истек прошлым летом.

Несмотря на это, она не только продлила свой бизнес, но и расширила его, установив временное сооружение закрытого типа на земельном участке, при этом использовав больше земли, чем имело право.

Под руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры Одессы следователи собрали достаточно доказательств и предъявили обвинение фигурантке в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне по части 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до четырех лет или лишение свободы сроком до двух лет.

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