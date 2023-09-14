Жена погибшего воина рассказала, что он покинул этот мир 12 сентября, ему было всего 30 лет.

На Бахмутском направлении во время боевых действий за Украину погиб воин из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил, известный под позывным "Фарш". Этот защитник был родом из Одессы и в последнем интервью выражал свое бесстрашие перед гибелью.

Об этой трагедии стало известно из-за сообщений близких и боевых товарищей Героя в социальных сетях.

Командир 2-го батальона бригады Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале назвал погибшего Героя - "легендой" и пообещал отомстить оккупантам за его смерть.

В свою очередь жена погибшего воина рассказала, что он покинул этот мир 12 сентября, ему было всего 30 лет.

"У меня не было никого ближе и роднее тебя, ты был и будешь для меня всем... мое сокровище. Я всегда буду тебя любить... твои бездонные голубые глаза... мне очень сложно поверить в то, что тебя больше нет". .. я все еще отказываюсь в это верить... я не хочу в это верить, - написала его жена.

На фотографиях, сделанных его подругой, "Фарш" выглядел как настоящий воин. Он таковым и был. Эта война действительно касается всех, даже казавшиеся сильнейшими титаны могут потерять жизнь.

Известно, что "Фарш" родился 5 февраля 1993 и отправился на фронт защищать Украину в самом начале оккупации. Он принял участие в первом бою в Киевской области, в селе Мощун.

"Пусть лучше узнают, что я погиб, чем думают, что я сдался", - писал он на своей странице в Instagram. Месяц назад он дал интервью, где подробно рассказал о войне и своих будущих планах после победы. Он работал раньше телохранителем и хотел продолжить это делать после войны.

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