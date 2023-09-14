Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В Одессе были разоблачены служебные лица и посредники, которые в течение августа-октября 2022 года систематически требовали и получали неправомерную выгоду из начальников районных отделов исполнительной службы. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Сообщается, что совместно с начальником одного из отделов Государственной исполнительной службы в Одессе должностные лица организовали систематические поборы: 1000 долларов США ежемесячно начальники районных отделов исполнительной службы должны платить за неосвобождение их с занимаемых должностей и несоздание условий по ухудшению их служебной деятельности. То есть их угрожали уволить, если те не заплатят.

Кроме того, указанные лица требовали передавать им половину суммы ежемесячного вознаграждения, получаемого государственным исполнителем за проведенную работу по взысканию долгов в исполнительных производствах.

Обвинительный акт в отношении двух должностных лиц управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области и один посредник направлен в суд.

Указанные лица обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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