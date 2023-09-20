Так, полицейские Белгорода-Днестровского разоблачили продавщицу магазина в мошенничестве.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Женщина оформляла ложные возвраты товаров и присваивала деньги.
Предварительно установлено, что 23-летняя девушка работала продавцом-консультантом в магазине.
Злоумышленница разработала "схему" на отмене торговых чеков с последующим присвоением денег.
Таким образом, за два месяца с июня по июль злоумышленница произвела 12 фиктивных возвратов товаров по чекам на сумму около 5000 гривен.
Как сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, на основании собранных данных фигурантке доложено о подозрении в совершении правонарушения по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о мошенничестве.
За совершенное продавщице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
К слову, недавно в Одессе полицейские сообщили о подозрении мужчине, укравшему у соседки черепаху.
Потерпевшая соседка заметила отсутствие черепахи и сообщила в полицию. В том случае, если вину подозреваемого докажут - ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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