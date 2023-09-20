В Одесской области задержали продавщицу, которая подделывала товарные чеки – ей грозит немалый срок.

Так, полицейские Белгорода-Днестровского разоблачили продавщицу магазина в мошенничестве.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Женщина оформляла ложные возвраты товаров и присваивала деньги.

Предварительно установлено, что 23-летняя девушка работала продавцом-консультантом в магазине.

Злоумышленница разработала "схему" на отмене торговых чеков с последующим присвоением денег.

Таким образом, за два месяца с июня по июль злоумышленница произвела 12 фиктивных возвратов товаров по чекам на сумму около 5000 гривен.

Как сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, на основании собранных данных фигурантке доложено о подозрении в совершении правонарушения по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о мошенничестве.

За совершенное продавщице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

К слову, недавно в Одессе полицейские сообщили о подозрении мужчине, укравшему у соседки черепаху.

Потерпевшая соседка заметила отсутствие черепахи и сообщила в полицию. В том случае, если вину подозреваемого докажут - ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Последние новости Украины:

Напомним, в Одессе устроили циничные поборы, детали коррупционной схемы.

Как сообщала Politeka, на фронте погиб защитник из Одессы, жена поделилась своей болью в сети.

Также писала Politeka, одесситка грозит срок расширения собственного ресторана.