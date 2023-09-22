Чиновнику одного из сельских советов Белгород-Днестровского района сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке генераторов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.
Как сообщили в полиции, исполняющая обязанности главного бухгалтера в сельском совете Белгород-Днестровского района оформила договор о закупке дизельных генераторов.
Речь идет о сумме 360 тысяч гривен, но договор был заключен с предприятием, цены которого ощутимо превышали рыночные.
Сообщается, что переплата составляет 149 тысяч гривен.
Пока известно, что должностные лица сообщили о подозрении в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УК Украины.
Злоумышленнице ей грозит наказание в виде штрафа от 34 тысячи до 68 тысяч гривен или исправительные работы до двух лет.
Также известно, что пока будет продолжаться следствие – она не будет занимать должность.
Источник: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области.
Недавно сообщалось, что в Белгород-Днестровском юноша ограбил односельчанина и сжег его автомобиль.
Между двумя жителями села 15 и 21 лет разразился конфликт.
Последние новости Украины:
Напомним, в Одессе устроили циничные поборы, детали коррупционной схемы.
Как сообщала Politeka, на фронте погиб защитник из Одессы, жена поделилась своей болью в сети.
Также писала Politeka, одесситка грозит срок расширения собственного ресторана.