Чиновнику в Одесской области сообщили о подозрении из-за служебной халатности, которая стоила бюджету 150 тысяч гривен.

Чиновнику одного из сельских советов Белгород-Днестровского района сообщили о подозрении в служебной халатности при закупке генераторов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

Как сообщили в полиции, исполняющая обязанности главного бухгалтера в сельском совете Белгород-Днестровского района оформила договор о закупке дизельных генераторов.

Речь идет о сумме 360 тысяч гривен, но договор был заключен с предприятием, цены которого ощутимо превышали рыночные.

Сообщается, что переплата составляет 149 тысяч гривен.

Пока известно, что должностные лица сообщили о подозрении в служебной халатности по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Злоумышленнице ей грозит наказание в виде штрафа от 34 тысячи до 68 тысяч гривен или исправительные работы до двух лет.

Также известно, что пока будет продолжаться следствие – она не будет занимать должность.

Источник: Белгород-Днестровский районный отдел полиции Одесской области.

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