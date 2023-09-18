В Одессе полицейские сообщили о подозрении мужчине, укравшему у соседки черепаху.

Сообщается, что странный инцидент произошел в июле 2023 года.

Как сообщили в Нацполиции Одесской области, 40-летний мужчина живет в одной из квартир Хаджибейского района Одессы.

В то время, когда мужчина находился в общей с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке женщины двух красноухих американских черепах.

Внезапно он решил приготовить из них экзотическое блюдо и похитил одно из животных, кухонным молотком разбил панцирь, сварил и съел животное.

Потерпевшая соседка заметила отсутствие черепахи и сообщила в полицию.

Следствие установило личность, причастную к исчезновению животного, а также изъяла вещественные доказательства.

Кроме того, известно, что собрав доказательства, полиция сообщила злоумышленнику о подозрении в похищении чужого имущества и жестоком обращении с животным.

В том случае, если вину подозреваемого докажут - ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время продолжается следствие.

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