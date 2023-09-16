Так, в Одессе ночью готовятся пустить троллейбусы и трамваи.
Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.
По его словам, сейчас людям, которые приезжают международными автобусными рейсами, приходится до завершения комендантского часа находиться в автобусе или на территории вокзала.
Поэтому городским властям было поручено продолжить работу трамвая № 7 сообщением 11 ст. Люстдорфской дороги – ул. Паустовского и троллейбусного маршрута № 8 сообщением завод Суперфосфатный – Железнодорожный вокзал в ночное время суток.
Каждую ночь в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30 они будут начинать движение по своим маршрутам.
Безопасность на транспорте должна обеспечит Нацполиция.
Кроме того, время воздушной тревоги водители и пассажиры обязаны соблюдать правила безопасности.
Недавно сообщалось, что В Одессе за 42 миллиона планируется отремонтировать две улицы в Пересыпском районе: Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской. Стоимость работ оценена в 42,4 миллиона гривен.
Также уточняется, что общая площадь, подлежащая капитальному ремонту в городе Одесса, составляет 9099 квадратных метров.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 22 сентября. Срок выполнения работ запланирован до конца 2024 года.
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