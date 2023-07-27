Вчера, 26 июля, синоптики и спасатели предупреждали жителей и гостей Одесской области об опасности.
Помимо нестабильной погоды существует и минная опасность.
Так, например, вчера утром в воде были замечены две мины. Минная угроза на данный момент чрезвычайно высока, в частности из-за последствий техногенного наводнения, возникшего после подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
Однако, местные телеграм-каналы сообщают о том, что не все прислушиваются к предупреждениям.
Так одесский телеграм-канал "Одесса как она есть" публикует фото с места трагедии, которая вчера произошла:
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"Шторм унес жизни двух отдыхающих на пляже. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Поздно вечером 26 июля телеграм-канал "Новости Одессы" сообщил, что подростка "смыла волна" и на его поиски бросились, судя по опубликованным кадрам, спасатели, медики и неравнодушные люди.
"В сети сообщают, что в Аркадии подростки хотели поймать волну и одного смыла", - говорится в сообщении.
Чем закончились поиски - неизвестно. Официальных комментариев относительно инцидентов не было.
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