Питание в школах и детских садах Одессы может подорожать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября текущего года питание в школах и детских садах Одессы может стать дороже. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета и будет утверждено решением сессии.

Согласно новым тарифам, плата родителей за питание детей в детских садах, дошкольных группах учебных заведений-комплексов и начальных школах для детей от года до четырех лет возрастет с 30 до 49 гривен, а для детей от четырех до шести-семи лет — с 44 ​​до 64 гривен в день.

В детских садах и дошкольных группах с круглосуточным режимом работы, плата за питание детей от года до четырех лет увеличится с 64 до 77 гривен, а для детей от четырех до шести-семи лет - с 77 до 99 гривен.

Также установлена ​​плата за питание детей, обучающихся в младших классах (1-4 классах). Родители обязаны платить 55 гривен в день. Для детей этой же возрастной категории, которые по медицинским показателям нуждаются в безглютеновом и безлактозном питании, стоимость питания будет составлять 125 гривен.

Кроме того, следует отметить, что с 1 сентября в Одессе будут работать группы кратковременного пребывания для дошкольников, которые дадут детям возможность общаться со сверстниками. В городе запланирована работа 50 детских садов, однако их посещение будет зависеть от вместительной способности каждого заведения.

Источник: Суспільне.

Последние новости Украины:

Напомним, под Одессой автобус с людьми попал в жесткую ДТП.

Как писала Politeka, одесские полицейские на ходу запрыгнули в маршрутку с пассажирами.

Также Politeka сообщала, Одессита заставили доплатить тысячи гривен за коммуналку.