Могут быть доначислены значительные суммы денег, даже в десятки или сотни тысяч гривен.

Местный житель Одессы был обязан уплатить почти 7 тысяч гривен компании "ДТЭК Одесские электросети" из-за перерасчета платежей за электроэнергию. Специалисты, проверяя счетчик, заметили на нем следы магнита. Эту информацию содержит дело №521/9687/23, которое было рассмотрено Малиновским райсудом Одессы.

Решение об уплате штрафа было принято 11 июля 2023 года. В ходе проверки счетчика были обнаружены "явные признаки вмешательства в параметры средства коммерческого учета посредством использования магнита большой мощности". Был составлен Акт о нарушении №8020563 от 8 сентября 2021 года, который подписал сын владельца квартиры. Однако семья отказалась платить штраф.

"ДТЭК" обратилась в суд в этой связи. После рассмотрения материалов дела ответчика обязали не только уплатить штраф, но и судебный сбор. Решение суда касается взыскания 4237 гривен в пользу ДТЭК Одесские электросети и 2684 гривен в пользу этой же компании. В Украине в некоторых случаях вернули обязательную проверку счетчиков, что может привести к наложению штрафов на десятки тысяч гривен.

Целью такой проверки является убеждение, что счетчик работает должным образом и потребитель не вмешивался в его работу. Проблема состоит в том, что если эксперты обнаруживают какие-либо повреждения, которые могут быть идентифицированы как умышленное вмешательство в работу счетчика (например, следы, похожие на следы от магнита), то могут быть доначислены значительные суммы денег, даже в десятки или сотни тысяч гривен.

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