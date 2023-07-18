Жена пострадавшего Валентина Георгиевна рассказала журналистам, что спала в соседней комнате. Поначалу она даже не поняла, что произошло.

Продолжаются обстрелы вооруженных формирований россии по украинским населенным пунктам, включая Одесскую область. Новая информация свидетельствует, что обломок вражеской ракеты проник прямо в комнату частного дома, где находился мужчина.

Ночью 18 июля оккупанты совершили десятки воздушных наступлений на территории нашего государства. Обломок ракеты попал в спальню частного дома, где находился мужчина. СМИ сообщают, что пострадавший родился в 1949 году. Он выжил, но получил ранение.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, где оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Жена пострадавшего Валентина Георгиевна рассказала журналистам, что спала в соседней комнате. Поначалу она даже не поняла, что произошло. Женщина предполагала, что что-то упало с чердака.

Она рассказала, что ее муж Николай имел инсульт, а правая сторона его тела была парализована. Валентина спала на другой кровати. Услышав громкий звук, она предположила, что это что-то свалилось с чердака.

"Я хотела помочь ему, но это было очень тяжело - ужас. Вышла во двор и кричала "Помогите". Соседи сразу прибежали. Ракета сжала его настолько сильно", - добавила женщина.

По словам Валентины, у ее мужа из-за этого инцидента поломаны ребра, а его глаз серьезно пострадал. Отмечается, что она не смогла сопровождать мужчину в больницу из-за необходимости контролировать ситуацию на дому.

Источник: Думская.

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