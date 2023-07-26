В Одесской ОВА обратились ко всем и призвали быть особенно внимательными и осторожными.

В Одессе 26 июля объявлено штормовое предупреждение I уровня (желтого) опасности. Синоптики прогнозируют шквальный южный ветер, 15-20 м/с. В результате шторма в Черном море выросла минная опасность, что стало причиной тревожных событий вблизи одного из пляжей в Одесской области. Об этом предупредила пресс-служба Одесского городского совета.

Сегодня утром в воде были замечены две мины, но тип этих взрывоопасных предметов пока не удалось точно определить.

Обращаем внимание, что Черное море остается опасным для безопасности людей. Минная угроза на данный момент чрезвычайно высока, в частности из-за последствий техногенного наводнения, возникшего после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

В результате этих опасных событий в водах моря попало значительное количество взрывоопасных материалов. Также нельзя игнорировать провокационное поведение страны-террориста в акватории Черного моря, что может привести к увеличению количества мин.

В Одесской ОВА обратились ко всем и призвали быть особенно внимательными и осторожными, избегая опасных мест. Особое внимание следует уделять защите детей и их безопасности. Помните о минной угрозе и берегите себя и своих близких.

Также советуют воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно внимательными, поскольку сильный порывистый ветер может привести к падению веток и кабелей.

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