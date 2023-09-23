Так, с 25 сентября в Одесской области отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Сообщается, что в соответствии с приказом главы Одесской областной военной администрации и командующего ОСУВ «Одесса» с 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах Одесской области.
Кроме того, пропуска на движение по территории Одесской области в комендантский час, выданные до 25 сентября, будут действовать и в дальнейшем.
Одесская ОВА продолжит выдавать соответствующие пропуски.
Также сообщается, что предприятия, которые занимаются перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесскую ОВО для получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)718 93 87, (048) 718 95 20.
Ранее сообщалось, что в Одессе полицейские обнаружили немало нарушителей комендантского часа.
В минувшие выходные полицейские с Нацвардией провели рейд по Приморскому району и проверили, как одесситы соблюдают правила военного режима в Одессе.
Полицейские проверяли подозрительных людей и транспорт, контролировали ограничения и запреты продажи алкоголя после 22 часов и прекращения работы заведений.
В Нацполиции добавили, что следили за соблюдением комендантского часа и ПДД.
Всего было проверено более 1500 человек, около 700 транспортных средств и более 100 торговых и развлекательных заведений.
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