Так, полицейские провели рейд по Приморскому району.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

Известно, что в минувшие выходные полицейские с Нацвардией провели рейд по Приморскому району и проверили ее одесситы соблюдают правила военного режима в Одессе.

Полицейские проверяли подозрительных людей и транспорт, контролировали ограничения и запреты продажи алкоголя после 22 часов и прекращения работы заведений.

В Нацполиции добавили, что следили за соблюдением комендантского часа и ПДД.

Всего было проверено более 1500 человек, около 700 транспортных средств и более 100 торговых и развлекательных заведений.

Правоохранители ночью обнаружили 98 нарушителей комендантского часа.

Полиция просят украинцев ответственно относиться к действующим ограничениям и не игнорировать требования законодательства и уважительно реагировать на просьбы полицейских.

"Подобные профилактические отработки будут продолжаться и дальше. Помните, правоохранители заботятся о вашей безопасности и обеспечивают ее иногда ценой своей жизни", - говорится в сообщении.

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