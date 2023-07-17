Автобус международного рейса столкнулся с грузовиком недалеко от Одессы.

В ночь с 16 на 17 июля в Одесской области произошла ужасная авария в Одесской области. ДТП произошло 17 июля в 00:30 вблизи села Маяки Одесского района. Известно, что автобус международного рейса столкнулся на дороге с грузовиком.

По данным, в автобусе находились 25 пассажиров, а столкновение привело к травмам 11 человек, среди которых 6 детей.

В ГСЧС Украины сообщили, что водитель пассажирского автобуса "Одесса-Кишинев" совершил столкновение с грузовиком. Для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 8 человек и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Стоит отметить, что в 2023 году наиболее распространенными причинами ДТП с пострадавшими в Украине стали превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда пешеходных переходов.

В течение первого квартала 2023 года зарегистрировано более 4,5 тысяч ДТП с пострадавшими, что почти соответствует показателям того же периода в довоенном 2021 году. Однако количество погибших в авариях увеличилось на 7% по сравнению с 2021 годом.

Превышение безопасной скорости водителями является наиболее распространенной причиной аварий с пострадавшими в 2023 году. Почти 50% аварий, в которых произошло гибель, произошло из-за этого, при этом жертвами стали 320 человек.

Источник: УНН.

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