На видео из Одессы видно, как мужчина сопротивляется, но его валят на землю, бьют, а потом загоняют в желтый микроавтобус.

В последние дни в сети активно обсуждаются усиленные мобилизационные мероприятия в Украине, включая случаи задержания граждан. Одно из таких видео, снятое в Одессе, показывает группу людей в военной форме, грубо задерживающих мужчину.

Мужчина сопротивляется, но его валят на землю, бьют, а потом загоняют в желтый микроавтобус. Некоторые люди предполагают, что таким образом этому мужчине "выдали повестку".

Одесский Территориальный центр комплектования (ТЦК) сообщил, что устанавливает обстоятельства инцидента, но не может подтвердить, что люди в форме на видео являются их работниками.

Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, отрицает причастность к этому событию ТЦК. По ее словам, транспортное средство на видео не принадлежит их комплексу и люди в форме не являются работниками ТЦК.

"На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК", - заявила она в эфире одного из украинских каналов.

Следует заметить, что мнения пользователей сети различаются по этому поводу. Некоторые высказывают мнение, что такие методы используются для принудительной мобилизации и задают вопрос о пригодности таких лиц к службе в армии. Остальные выражают сомнения в причастности ТЦК к происшествию и призывают к расследованию.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также писала Politeka, Одесщина потеряла Героя, которому было всего 21 год.