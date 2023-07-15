В последние дни в сети активно обсуждаются усиленные мобилизационные мероприятия в Украине, включая случаи задержания граждан. Одно из таких видео, снятое в Одессе, показывает группу людей в военной форме, грубо задерживающих мужчину.
Мужчина сопротивляется, но его валят на землю, бьют, а потом загоняют в желтый микроавтобус. Некоторые люди предполагают, что таким образом этому мужчине "выдали повестку".
Одесский Территориальный центр комплектования (ТЦК) сообщил, что устанавливает обстоятельства инцидента, но не может подтвердить, что люди в форме на видео являются их работниками.
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Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, отрицает причастность к этому событию ТЦК. По ее словам, транспортное средство на видео не принадлежит их комплексу и люди в форме не являются работниками ТЦК.
"На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК", - заявила она в эфире одного из украинских каналов.
Следует заметить, что мнения пользователей сети различаются по этому поводу. Некоторые высказывают мнение, что такие методы используются для принудительной мобилизации и задают вопрос о пригодности таких лиц к службе в армии. Остальные выражают сомнения в причастности ТЦК к происшествию и призывают к расследованию.
Источник: Телеграф.
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