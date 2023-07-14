Полиция сообщила 48-летней женщине из Измаила о подозрении в домашнем насилии над матерью - ей грозит до двух лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.
Женщина часто пьянствовала, после чего оскорбляла и унижала свою 78-летнюю мать, с которой проживает совместно. В ней составлялись административные протоколы, выносили запретительные предписания, проводили профилактические беседы и предупреждали об уголовной ответственности.
Суд ее оштрафовал, но после очередной попойки она продолжила оскорблять мать. В результате в полиции возбуждено уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили ей о подозрении.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Жестокие разборки в центре Киева, очевидцы вызвали полицию: "Упал на тротуар и…"
Это одержимый человек: Путин во время встречи с дагестанской девочкой выдал всю свою подноготную
После ракет россияне ударили по Украине дронами: что известно о ночной атаке
Ужасом обернулась для 15-летней девочки поездка в лифте: "Сначала он избил, а потом…"
Теперь женщине грозит наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.
Источник: Полиция Одесской области
Последние новости Украины:
Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.
Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
Также писала Politeka, Одесщина потеряла Героя, которому было всего 21 год.