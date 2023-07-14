Полиция сообщила 48-летней женщине из Измаила о подозрении в домашнем насилии над матерью - ей грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Женщина часто пьянствовала, после чего оскорбляла и унижала свою 78-летнюю мать, с которой проживает совместно. В ней составлялись административные протоколы, выносили запретительные предписания, проводили профилактические беседы и предупреждали об уголовной ответственности.

Суд ее оштрафовал, но после очередной попойки она продолжила оскорблять мать. В результате в полиции возбуждено уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины и сообщили ей о подозрении.

Теперь женщине грозит наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов либо ареста сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Источник: Полиция Одесской области

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