В Одессе, на улице 8 марта, произошел несчастный случай, когда собака породы бурбуль укусила 10-летнюю девочку. Об этом подробнее сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Полиция получила информацию от медицинского персонала о том, что 10-летняя девочка была доставлена в больницу с травмой, полученной от укуса собаки. Ребенку диагностировали открытый перелом левого предплечья.
По результатам расследования выяснилось, что ребенка укусил пес, принадлежащий тете девочки, у которой она и ее отец находились в гостях.
Во время, когда взрослые были заняты бытовыми делами, девочка самостоятельно вышла из дома во двор, где столкнулась с собакой, которую хозяйка ненадолго выпустила из вольера.
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Полиция составила административные материалы в отношении владелицы животного по нарушению правил содержания собак, которое привело к причинению вреда здоровью человека.
Также был составлен протокол относительно отца девочки, который не доглядел за ребенком и произошел несчастный случай. Тете девочки грозит штраф в размере от ста до двухсот тысяч гривен (от 1700 до 3400 гривен) с конфискацией животных, а мужчине – предупреждение или штраф в размере от пятидесяти до ста тысяч гривен (от 850 до 1700 гривен).
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