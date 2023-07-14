Полиция расследует и устанавливает все обстоятельства этой трагедиии в Одессе.

В Одессе произошел несчастный случай на стройке, в результате которого погиб строитель. Перед гибелью мужчина выполнял работы на уровне шестого этажа новостройки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что в городе Одесса произошло трагическое событие, связанное с несчастным случаем на строительном объекте. По сообщению областной полиции, работник строительной бригады выпал из подъемника и получил смертельные травмы. Медики уже ничем не смогли помочь.

Этот несчастный случай произошел при выполнении фасадных работ на шестом этаже новостройки на улице Шота Руставели. 59-летний строитель получил серьезные травмы в результате падения и погиб на месте происшествия.

Медицинский персонал сообщил об этом инциденте полиции. Правоохранительные органы зарегистрировали данное событие в Едином реестре досудебных расследований по статье 272, части 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Полиция расследует и устанавливает все обстоятельства этого события.

Кроме того, в Одессе во время грозы одному из горожан захотелось запустить салют. Полиция его разыскала. От каких-либо объяснений он отказался.

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