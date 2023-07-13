Вблизи Одессы, в туристической палатке, в течение шести дней прожила переселенка с Николаевской области по имени Елена Кузнецова, вместе с 11 котами. Эта женщина стала бездомной после того, как ее жилье на Николаевщине было разрушено российской ракетой более года назад. Она была выселена из наемного жилья из-за невыплаты арендной платы.

Она рассказала, что приехала в Одессу, ведь ее жилье в селе Шевченково Николаевской области разрушили россияне во время ракетных обстрелов. Ее брат сейчас на фронте и помогал женщине финансово. Но после выдворения из арендованного жилья она потеряла связь с братом. После потери жилья женщина обратилась за помощью к волонтерам. К сожалению, никто не отозвался.

"Я из города Николаева, беженка. Приехала сюда, потому что сильно бомбили. А брат у меня на передовой стоит, в Донецкой области родной. Помогал деньгами, а потом, когда выгнали и у брата исчезла связь, перестала платить и начала просить у волонтеров, чтобы помогли. Никто не помог", - рассказала переселенка.

Сейчас для нее самое важное – это обеспечить еду для ее 11 кошек, и сама она держится ради них.

Переселенка имеет пять взрослых кошек и шесть котят. Двух кошек она спасла с улицы, поскольку жалко было их оставить. Местные жители помогают Елене, обеспечивая корм для животных, воду и еду. Сейчас женщина пытается найти работу.

Источник: Суспільне.

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