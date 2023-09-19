В Одесской области загорелся сильный пожар, спасатели бросили все силы на тушение.

Так, в Одесской области, а именно на территории Березовского района, спасатели борются с огнем.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, вспыхнул сильный пожар — пылает сухая растительность

Кроме того, спасатели добавили, что только за последние несколько дней на данной местности выгорело почти 8 гектар украинской земли.

Также сообщается, что порывы ветра, отсутствие путей подъезда к очагам пожара и отсутствие водоисточников сильно усложняет работу спасателей.

Но, несмотря на погодные условия, огнеборцы делают все возможное, чтобы ликвидировать пожар в сложных условиях.

К слову, недавно вспыхнул пожар на железнодорожной перегоне Кулевча-Сарата в Белгород-Днестровском районе.

К спасателям поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на железнодорожной перегоне "Кулевча-Сарата".

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, на место происшествия оперативно отправились спасатели.

Спасатели уже на месте вызова спасатели установили, что возгорание началось в машинном отделении грузового поезда.

Сообщается, что из-за пожара поврежден радиатор охлаждения в машинном отделении.

Пожар на общей площади в пять квадратных метров оперативно потушили.

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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