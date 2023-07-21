В Одессе на взяточничестве поймали депутата городского совета.

На взяточничестве разоблачен депутат Одесского городского совета.

Как сообщает Офис Генерального прокурора в Фейсбуке, депутат наладил «схему» получения взяток за удаление деревьев.

В прокуратуре добавили, что депутат воспользовался своим статусом и главой комиссии при городском совете.

Депутат от запретной политической силы ОПЗЖ хотел привлечь к своему «бизнесу» работников государственных органов и местного самоуправления.

Он хотел, чтобы работники госслужбы действовали под его контролем и по указанию принимали «положительные» для него решения.

Таким образом, по этой схеме граждане, которые хотели спилить дерево, должны были дать взятку из-за подконтрольных депутату лиц.

Цена «услуги» – от 2000 до 5000 долларов США за спил одного дерева в Одессе.

Деньги уходили на открытый криптовалютный счет.

В прокуратуре сообщили, что задокументировано минимум два факта получения взятки в размере 7000 долларов.

Сейчас идет проверка по законности принятия решений о спиле других деревьев - разрешение могло быть предоставлено безосновательно из-за указаний депутата.

Депутат был задержан при получении "транша", взятка изъята в пункте обмена криптовалюты.

Решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности и наложения ареста на имущество.

Депутат VIII созыва Одесского городского совета уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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