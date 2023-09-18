К спасателям поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на железнодорожной перегоне "Кулевча-Сарата".
Как сообщили в ГСЧС Одесской области, на место происшествия оперативно отправились спасатели.
Спасатели уже на месте вызова спасатели установили, что возгорание началось в машинном отделении теплопоезда грузового поезда.
Сообщается, что из-за пожара поврежден радиатор охлаждения в машинном отделении.
Пожар на общей площади в пять квадратных метров оперативно потушили.
К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Спасатели привлекли к тушению 2 единицы техники, 11 пожарных, от МПК села Кулевча, а также 1 единица техники и двое мужчин личного состава.
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