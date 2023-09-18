Вспыхнул пожар на железнодорожной перегоне «Кулевча-Сарата» в Белгороде-Днестровском районе.

К спасателям поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на железнодорожной перегоне "Кулевча-Сарата".

Как сообщили в ГСЧС Одесской области, на место происшествия оперативно отправились спасатели.

Спасатели уже на месте вызова спасатели установили, что возгорание началось в машинном отделении теплопоезда грузового поезда.

Сообщается, что из-за пожара поврежден радиатор охлаждения в машинном отделении.

Пожар на общей площади в пять квадратных метров оперативно потушили.

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Спасатели привлекли к тушению 2 единицы техники, 11 пожарных, от МПК села Кулевча, а также 1 единица техники и двое мужчин личного состава.

Ранее сообщалось, пожарный устроил поджоги в Одессе, нанеся огромный ущерб: суд вынес приговор.

Следствие установило, что организатором был сотрудник одного из подразделений Днепропетровской ГСЧС.

Известно, что вместе еще с двумя мужчинами за деньги мужчины поджигали чужие автомобили.

Дельцы тщательно планировали каждое из своих преступлений, отслеживая «жертв».

С ноября 2019 по июнь 2020 злоумышленники повредили три элитные машины в Одессе, установлены убытки на 1,8 млн грн.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение чужого имущества путем поджога).

Сообщается, что экспожарный получил семь лет лишения свободы, его соучастники - шесть с половиной и пять лет.

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