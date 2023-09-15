Местный житель сообщил, что в селе Миняйловка горит автомобиль.
Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, установлено, что между двумя жителями села 15 и 21 лет разразился конфликт.
В какой-то момент 15-летний парень, будучи нетрезвым, ударил товарища ногой в лицо.
Затем он забрал у него телефон и газовый пистолет. Несовершеннолетний сел за руль авто, которым пользовался пострадавший, и вместе с ним направился на окраину села и выяснять отношения уже там.
Прибыв на место, 21-летний потерпевший ушел домой, а агрессивный юноша ради мести сжег его автомобиль, присвоив еще один телефон потерпевшего.
Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в похищении чужого имущества, с насилием совершенном в условиях военного положения, совершенном повторно, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, путем поджога.
Данные преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины соответственно.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, за совершенное ему грозит лишение свободы до десяти лет. Следствие продолжается.
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