В Белгород-Днестровском юноша ограбил односельчанина и сжег его автомобиль.

Местный житель сообщил, что в селе Миняйловка горит автомобиль.

Как сообщили в Национальной полиции в Одесской области, установлено, что между двумя жителями села 15 и 21 лет разразился конфликт.

В какой-то момент 15-летний парень, будучи нетрезвым, ударил товарища ногой в лицо.

Затем он забрал у него телефон и газовый пистолет. Несовершеннолетний сел за руль авто, которым пользовался пострадавший, и вместе с ним направился на окраину села и выяснять отношения уже там.

Прибыв на место, 21-летний потерпевший ушел домой, а агрессивный юноша ради мести сжег его автомобиль, присвоив еще один телефон потерпевшего.

Злоумышленника оперативно обнаружили и задержали.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в похищении чужого имущества, с насилием совершенном в условиях военного положения, совершенном повторно, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, путем поджога.

Данные преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины соответственно.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, за совершенное ему грозит лишение свободы до десяти лет. Следствие продолжается.

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