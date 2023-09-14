13-летнего парня госпитализировали в местную больницу, где врачи борются за его жизнь изо всех сил.

Вчера вечером в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого мопед столкнулся с внедорожником, приведя к серьезным телесным повреждениям 13-летнего парня. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации полиции, 52-летний одессит управлял автомобилем "Kia Sorento" и столкнулся с мопедом "Suzuki", на котором ехал подросток.

В результате этого ужасного ДТП 13-летнего парня госпитализировали в местную больницу в состоянии комы с многочисленными травмами и ушибами головы и туловища. Кормчий внедорожника не пострадал в этой аварии, и полиция проверила его на наличие признаков опьянения, обнаружив, что он был совершенно трезвым.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр дорожно-транспортных происшествий по статье 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть или тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования транспортные средства были взяты на арест и проведен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются, а полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия.

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