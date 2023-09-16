В Одесской области мужчина избил молодого человека и оставил его на ночь в багажнике.

43-летний одессит избил, связал и затолкал 22-летнего знакомого в багажнике авто, где он провел несколько часов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

Известно, что это произошло 11 сентября в 17:00 на территории частного дома в поселке Лиманка.

Компания как раз праздновала день рождения владельца дома.

В какой-то момент дерзкое поведение 22-летнего парня, сломавшего микшерный пульт, вызвало агрессию участника застолья, поэтому тот решил "воспитать" парня.

Выйдя с ним во двор, агрессор нанес несколько ударов в лицо и туловище юноше, а затем бутылкой ударил по голове.

В очередной раз угрожая силой он вывел молодого человека на улицу, связав руки лепкой лентой он заставил его залезть в багажник своего авто.

Затем агрессор сел за руль и поехал в город, где на улице Ицхака Рабина припарковал автомобиль недалеко от своего дома, и пошел домой, оставив парня в багажнике.

Молодой человек несколько часов провел в багажнике, а затем ногой выбил стекло авто и начал зовут на помощь - к счастью его услышали прохожие, и позвонили в полицию.

Полицейские оперативно задержали агрессора и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Теперь "воспитателю" грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

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