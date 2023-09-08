Бывшему пожарнику и его сообщникам, занимавшимся поджогом автомобилей по заказу - огласили приговор.

Так, экс-пожарнику-спасателю и двум его приспешникам, занимавшимся поджогом автомобилей на заказ, вынесли приговор.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствие установило, что организатором был сотрудник одного из подразделений Днепропетровской ГСЧС.

Известно, что вместе еще с двумя мужчинами за деньги мужчины поджигали чужие машины.

Дельцы тщательно планировали каждое из своих преступлений, отслеживая «жертв».

С ноября 2019 года по июнь 2020 года злоумышленники повредили три элитные машины в Одессе, установлен ущерб на 1,8 млн грн.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Сообщается, что экспожник получил семь лет лишения свободы, его соучастники - шесть с половиной и пять лет.

Ранее сообщалось, что суд арестовал дом, авто и 5,5 млн грн полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи горючего в Запорожской области.

Как сообщает ГБР, арестовано более 1 млн грн подчиненного полковника ГСЧС, который был сообщником.

Средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сообщается, что злоумышленники продавали топливо, выделенное для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей.

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