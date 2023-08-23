В Одесской области третий день ищут утопленника, речь идет о Березовском районе.

Так, в Березовском районе третий день ищут утопленника

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В Березовском районе спасатели в течение трех дней ищут тело мужчины, он пропал на Тилигульском лимане.

Трагическое событие произошло еще 20 августа у села Марьяновка Березовской ОТГ.

Известно, что днем ​​мужчина 1964 года рождения пошел на Тилигульский лиман и пропал.

В течение 21 и 22 августа спасатели ГСЧС активно ищут пропавшего, поисковые работы продолжаются и сейчас.

Однако, к сожалению, пока безрезультатно – 23 августа поиски тела пропавшего мужчины продолжили.

К слову, 7 августа в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе во время отдыха на местном пруду пытаясь вытащить на берег надувной матрас с двумя внучками, утонул их дедушка 1958 года рождения.

Двое малолетних детей спасены местными подростками до прибытия подразделений ГСЧС.

Тело утопленника обнаружено водолазами, изъято из воды и передано правоохранителям.

"В нашем регионе категорически запрещено купаться в любых водных объектах! Но если вы уже берете на себя такую ​​ответственность, то неукоснительно соблюдайте все установленные нормы и правила безопасности! Особенно это касается отдыха С ДЕТЬМИ!", - сообщили ИТ.

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