Так, в Березовском районе третий день ищут утопленника
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
В Березовском районе спасатели в течение трех дней ищут тело мужчины, он пропал на Тилигульском лимане.
Трагическое событие произошло еще 20 августа у села Марьяновка Березовской ОТГ.
Известно, что днем мужчина 1964 года рождения пошел на Тилигульский лиман и пропал.
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В течение 21 и 22 августа спасатели ГСЧС активно ищут пропавшего, поисковые работы продолжаются и сейчас.
Однако, к сожалению, пока безрезультатно – 23 августа поиски тела пропавшего мужчины продолжили.
К слову, 7 августа в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе во время отдыха на местном пруду пытаясь вытащить на берег надувной матрас с двумя внучками, утонул их дедушка 1958 года рождения.
Двое малолетних детей спасены местными подростками до прибытия подразделений ГСЧС.
Тело утопленника обнаружено водолазами, изъято из воды и передано правоохранителям.
"В нашем регионе категорически запрещено купаться в любых водных объектах! Но если вы уже берете на себя такую ответственность, то неукоснительно соблюдайте все установленные нормы и правила безопасности! Особенно это касается отдыха С ДЕТЬМИ!", - сообщили ИТ.
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