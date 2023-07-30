Одно из ДТП произошло примерно в 5 часов утра в Измаильском районе Одесщины.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 23-летний водитель KIA не справился с управлением авто и столкнулся с опорой автобусной остановки.
Еще одна авария произошла около 10 часов вечера на трассе Одесса – Рени.
В полиции сообщили, что 54-летний водитель MAN наехал на 42-летнего мужчину во время того, как он переходил проезжую часть дороги. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.
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Третье ДТП произошло около 11 вечера на автодороге Шабо – Сергеевка – Татарбунары.
Сообщается, что 37-летний водитель Audi выехал с дороги и столкнулся с деревом. Водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм погибли, известно, что двое его пассажиров, 31-летняя женщина и ее 2-летний сын были госпитализированы в больницу.
В рамках уголовных производств правоохранители Одесской области назначили ряд экспертиз. В настоящее время продолжается следствие.
Кроме того, авария произошла на трассе Одесса – Рени близ города Татарбунары. На автодороге Одесса – Рени близ города Татарбунары водитель не справился с управлением.
Грузовик был загружен зерном, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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