В Одесской области пострадали дети из-за недосмотра родителей на водоемах.

Так, на водоеме в селе Косы Куяльницкой ОТГ дети отдыхали с мамой.

Как сообщили в Нацполиции Одесской области, в какой-то момент женщина вышла, перед этим попросив знакомого присмотреть за малышами.

Муж упустил момент, когда дети оказались под водой.

Первую помощь трехлетнему мальчику оказал случайный мужчина, отдыхавший рядом, на своем автомобиле он отвез ребенка в больницу.

Семилетнюю девочку из-под воды вытащили уже другие отдыхающие, а реанимационные мероприятия проводили медики «скорой». Пока известно, что мальчик в состоянии средней тяжести в больнице, состояние его сестренки тяжелое.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины.

Еще один ребенок, семилетний мальчик из Подольска, пострадал на водоеме возле села Любомирка Куяльницкой ОТГ.

Его мать не следила за сыном – в результате ребенок наглотался воды и чуть не утонул. К счастью, это вовремя увидел знакомый семьи и вытащил ребенка на берег и вызвав врачей.

Таким образом, в отношении жительницы Подольска, уже попадавшей в поле зрения полиции и социальных служб, ювенальные полицейские составили административные материалы по ч. 2 ст. 184 КУоАП и направили их в суд.

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