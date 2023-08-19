Так, более 400 тысяч гривен заплатит Одесский городской совет владельцу автомобиля, на который в 2020 году упало сухое дерево.

Решение принял Одесский апелляционный суд.

Известно, что распоряжение о выделении средств было опубликовано на сайте мэрии 14 августа.

453 668 гривен Одесский горсовет должен выплатить владельцу авто Citroen DS4. На этот автомобиль 5 июня 2020 года упало сухое дерево, в то время, когда он ехал по улице Мельницкая вдоль дома №14.

Первоначально суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск.

Сообщается, что территория, где росло дерево, является коммунальной, а ее владельцем является территориальная община города. Таким образом возмещать ущерб должен горсовет.

Ранее сообщалось, что на одесских пляжах запутались и не защищают отдыхающих противоменные сетки.

эколог Владислав Балинский призвал починить заграждение, что вернуть безопасность для отдыхающих.

Известно, что в Одессе на открытых пляжах для отдыхающих установили противоминные сетки, однако многие из них запутались и не защищают от мин.

Об этом сообщил глава организации "Зеленое письмо" эколог Владислав Балинский.

"Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа", – сообщил Балинский.

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