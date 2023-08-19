Так, более 400 тысяч гривен заплатит Одесский городской совет владельцу автомобиля, на который в 2020 году упало сухое дерево.
Решение принял Одесский апелляционный суд.
Известно, что распоряжение о выделении средств было опубликовано на сайте мэрии 14 августа.
453 668 гривен Одесский горсовет должен выплатить владельцу авто Citroen DS4. На этот автомобиль 5 июня 2020 года упало сухое дерево, в то время, когда он ехал по улице Мельницкая вдоль дома №14.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Враг ударил по центру Чернигова, есть раненые и погибшие: первые детали подлой атаки
Выставили из магазина: скандал с Хименесом-Браво получил неожиданное продолжение
Это золотая карточка от разгрома: оккупанты готовят ловушки под Купянском, готовы ли ВСУ
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Первоначально суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск.
Сообщается, что территория, где росло дерево, является коммунальной, а ее владельцем является территориальная община города. Таким образом возмещать ущерб должен горсовет.
Ранее сообщалось, что на одесских пляжах запутались и не защищают отдыхающих противоменные сетки.
эколог Владислав Балинский призвал починить заграждение, что вернуть безопасность для отдыхающих.
Известно, что в Одессе на открытых пляжах для отдыхающих установили противоминные сетки, однако многие из них запутались и не защищают от мин.
Об этом сообщил глава организации "Зеленое письмо" эколог Владислав Балинский.
"Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа", – сообщил Балинский.
Последние новости Украины:
Ряд трагических аварий потряс Одесщину, кадры: есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
Также Politeka писала, что подросток на мопеде чуть не сбил женщину с младенцем на переходе: чем кончилось все, кадры.