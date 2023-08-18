Приехавшие в Одессу в короткий отпуск защитники посетили побережье и поделились своим мнением.
Они сообщили, что были шокированы увиденным в районе "Аркадии".
"Изысканно одетые, здоровые, накаченные "бугаи" скачут на дискотеке, курят кальяны, бьют друг другу морды, пьют и ржут... Как войны в Украине нет... И, хотелось бы знать, а где ТЦКшники? Почему здесь никого "не пакуют", не вручают повестки, не увозят в военкомат?", - говорит защитник Александр.
Еще один военный родом из Одесщины говорит, что в селах молодых мужчин уже очень мало, потому что в разгаре несбалансированный призыв - военкоматы "гребут" мужчин из маленьких населенных пунктов, однако не учитывают соотношение численности населения.
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"При этом, "батальон Монако" – депутаты, их дети, ряд чиновников, просто "богатенькие Буратино" чувствуют себя очень спокойно, потому что откупились, – сообщил военный.
"Так как перестанут там отдыхать в случае если будут там ТЦК, суть не в том, кто там отдыхает, а в том, что такое решение ТЦК полностью уничтожит бизнес собственников, а вот владельцы уже очень серьезные птицы... Поэтому вопрос не в мажорах и якобы богатых отдыхающих... Смотрите немного под углом на все",
"Ибо обратимые только умеют работяг ловить, а людей на релексе нельзя",
"А почему мужчины не могут отдыхать? Уже второе лето война", - пишут украинцы.
Источник: Униан .
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